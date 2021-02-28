Fatih'te balıkçı deposu olarak kullanılan binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te balıkçı deposu olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokağı'ndaki bir kısmı balıkçı deposu olarak kullanılan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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