Fatih'te balıkçı teknesi battı: 2 kişi öldü 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Fatih'te balıkçı teknesi battı: 2 kişi öldü 11 kişi kurtarıldı

- İstanbul Valiliğinden batan tekne ile ilgili açıklama

İSTANBUL - İstanbul Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak hayatını kaybeden balıkçılara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı dilendi.

Valilikten yapılan açıklamada olayın bugün saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde yaşandığını duyuruldu. Açıklamada, " Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora olarak batmıştır. Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 2 personel ise hayatını kaybetmiştir. Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.