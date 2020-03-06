Fatih'te banka çalışanı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te banka çalışanı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Fatih'te banka çalışanı kadın evinde ölü bulundu

7 saat önce

Fatih'te 32 yaşındaki banka görevlisi bir kadın, evinde göğsünden ve karnından bıçaklanmış şekilde ölü halde bulundu.

Fatih'te banka çalışanı kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Fatih'te 32 yaşındaki banka görevlisi bir kadın, evinde göğsünden ve karnından bıçaklanmış şekilde ölü halde bulundu. Olayın faili kaçarken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan'dan haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren polis ekipleri Pınar Baykan'ı karın bölgesinden 2, göğsünden bir bıçak darbesi almış şekilde buldu. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapmış olduğu çalışmada Baykan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın kimin tarafından yapıldığı bilinmezken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Baykan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Banka, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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