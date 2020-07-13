Fatih'te bankacı eşini öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Fatih'te banka çalışanı 32 yaşındaki eşi Pınar Baykan'ı evinde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Erhan Baykan'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Erhan Baykan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya, maktul Pınar Baykan'ın annesi Nimet, babası Cemal ve ağabeyi Fatih Umay ile avukatlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan durumaya, koronavirüs önlemleri kapsamında gazeteciler de dahil hiçbir izleyici alınmadı.

Umay ailesinin avukatı Ruşen Gültekin'inden edinilen bilgiye göre, duruşmada sanık Erhan Baykan'ın savunma yaptığı, pişman olduğunu söylediği, eve sadece telefonumu geri almak için eve dönmüştüm, Pınar'ı öldürmek için değil." dediği öğrenildi.

Duruşmada müşteki Umay ailesinin ferdlerinin de ifade verdikleri, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledikleri bildirildi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan Baykan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-Duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı karşısında toplanan bir grup, "PınarİçinAdalet" adı altında basın açıklaması yaparak, kadın cinayetlerinin son. bulması için davanın takipçisi olacaklarını söylediler.

Basın açıklamasında, kızı ile torunun birlikte çekilmiş fotoğrafını kucağından indirmeyen anne Nimet Umay, Masum kızımı, meleğimi 'eşim' dediği adam hiç acımadan canavarca katletti. Yavrusuna da acımadı, soğukkanlılıkla geldi bize bıraktı, kendisi işine gücüne devam etti. Yüreğimiz yanıyor, kalbimiz acıyor, dayanmıyorum artık." dedi.

Pınar Baykan'ın ağabeyi Fatih Umay da üzgün olduklarını belirterek, "Erhan Baykan tarafından kendi evinde 6 bıçak darbesiyle katledilen kardeşim Pınar Baykan davası için buradayız. Adalet istiyoruz. Katilin, caninin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bizim acımızı hafifletmeyecek ama en azından başka Pınar'lar bu acıyı yaşamasın, başka Nehir'ler annesiz kalmasın." ifadelerini kullandı.

Baba Cemal Umay ise Türk adaletine güvendiğini, sanığa en ağır cezanın verilmesini istediğini söyledi.

-Olayın geçmişi

Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oturan Pınar Baykan'a ulaşamayan eşi, yakınlarını aramış, eve gelen yakınları, Baykan'ın bıçaklanmış halde yerde yattığını görünce polise haber vermişti.

Eve gelen ekipler, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Pınar Baykan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, olayın faili olduğu ortaya çıkan Erhan Baykan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Erhan Baykan'ın, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.