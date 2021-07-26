Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı - Son Dakika

Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı

Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı Fatih'te bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'un Fatih ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirildi.

Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı Fatih'te bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fatih ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün belirlenen eve baskın düzenledi. Emniyet ekipleri, baskında V.A. adlı zanlıyı gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirdi. Yakalanarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen V.A.'nın uyuşturucu maddeyi kimlere sattığı araştırılırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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