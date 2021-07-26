Üye Girişi
Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı - Son Dakika

Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı

26.07.2021 10:04

Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı Fatih'te bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'un Fatih ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirildi.

Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı

Fatih'te bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün belirlenen eve baskın düzenledi. Emniyet ekipleri, baskında V.A. adlı zanlıyı gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda 1 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirdi.

Yakalanarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen V.A.'nın uyuşturucu maddeyi kimlere sattığı araştırılırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı
Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı
Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı

Uyuşturucu, İstanbul, Esrar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi 10:25 6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi 10:15 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti 10:08 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım 09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım Aslan taraftarının çok istediği Morutan, daha gelmeden gönülleri fethetti 09:15 Aslan taraftarının çok istediği Morutan, daha gelmeden gönülleri fethetti Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş 08:46 Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş
Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu 08:34 Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 08:30 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı

Son Dakika Haberleri
10:32 Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü
10:23 Tunuslular, yapılan darbe sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor
10:14 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi
10:11 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı
10:07 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
09:58 Yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı
09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım
09:55 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor
09:34 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
09:33 Ece Erken ve eşinin adının karıştığı tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada uçuşuyor
Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü         
10:32
Tunuslular, yapılan darbe sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor Tunuslular, yapılan darbe sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor         
10:23
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı         
10:12
Yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı Yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı         
09:58
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla         
21:23
Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız         
20:10
Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı         
19:41
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 10:37:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te baskın yapılan evden esrar çıktı: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement