FATİH'TE BEBEK ARABASI ÜZERİNDEKİ TURİSTİN ÇANTASINI BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

FATİH'te alışveriş yapan kadın turistin bebek arabasının üzerine bıraktığı çantası çalındı. Ailesiyle alışveriş yaptığı sırada kadının dalgınlığını fırsat bilen hırsızın içinde para ve bilgisayar bulunan çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Kumkapı'da yaşandı. Ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için Kumkapı'da gezen yabancı uyruklu kadın, ayakkabı ve çanta satılan mağazanın önünde durdu. Bir süre dışarıdaki ürünleri inceleyen kadın, bebek arabasını yol kenarında bırakarak mağazaya girdi. Bu sırada aileyi takip eden hırsız, aynı mağaza önünde durarak ürünleri incelemeye başladı. Kadın ve ailesinin mağazaya girmesini fırsat bilen hırsız, saniyeler içerisinde bebek arabasındaki çantayı çalarak hızla uzaklaştı. İçerisinde bilgisayar ve para bulunduğu öğrenilen çantanın çalındığı anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.