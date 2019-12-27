Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika

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Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu
6 saat önce
Şahin BOZKURT -Ali ABLAY İSTANBUL DHAFatih'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT -Ali ABLAY İSTANBUL DHA
Fatih'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu. Yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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