Son Dakika › Güncel › Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1) - Son Dakika
Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1)
6 saat önce
FATİH'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
FATİH'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu. Yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İstanbul
Son Dakika Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü