Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1) - Son Dakika

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1)

6 saat önce

FATİH'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu.

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1), System.String[]
FATİH'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu. Yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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