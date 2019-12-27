FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (3) - Son Dakika

FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (3)

6 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL DHAFatih'te açıktaki bir bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu.

FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (3), System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Fatih'te açıktaki bir bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.A. ile Ekrem Y. adlı iki bekçi kafede buluştu. Bir süre sonra Mehmet A.A. belinden kaptığı silahla önce arkadaşı Ekrem Y.'yi ardından kendini vurdu. Her iki bekçi de yere yığılarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şerit çekerek bölgede uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Bekçilerden Mehmet A.A.'nın açıkta olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin güvenlik şeridi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

Detaylar


Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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