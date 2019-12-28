Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu -2 - Son Dakika

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Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu -2
6 saat önce
FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU -2(Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU -2(Aktüel)
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