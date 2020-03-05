Fatih'te bekleyen mülteciler geceyi çimlerin üzerinde geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te bekleyen mülteciler geceyi çimlerin üzerinde geçirdi - Son Dakika

Fatih'te bekleyen mülteciler geceyi çimlerin üzerinde geçirdi

6 saat önce

İstanbul'da bulunan Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteciler Edirne'ye gitmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul'da bulunan Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteciler Edirne'ye gitmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Otobüsler ile sınır kapısına gitmek isteyen mülteciler, geceyi İl Göç İdaresi önünde bulunan çimlerde geçirdi.

Türkiye'nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere Afganistan ve Iraklı binlerce mülteci, Avrupa'ya göç etmek için harekete geçtiler. Otobüsler, minibüsler ve taksiler ile sınır kapısında gitmek isteyen mülteciler geceyi Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi önündeki çimlerde geçirdi. Günlerdir burada bekleyen mülteciler ise sınır kapısından gelecek müjdeli habere göre hareket edeceklerini ve buradan Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

"BİZ NEHİRDEN KAÇAK GEÇMEK İSTEMİYORUZ"

Geceyi burada geçirdiklerini söyleyen Suriyeli Fuat Halifi, "Geceyi burada geçirdik iki gün oldu. Türklerden Allah razı olsun. Bize yardımda bulunup yemek getiriyorlar. Sınır kapısının açılmasını bekliyoruz. Biz nehirden kaçak gitmek istemiyoruz. Düzgün bir şekilde gitmek istiyoruz. Ana kapıya Afganlar dolmuş diyorlar ki biz Suriyeliyiz. Onlar Suriyeli değil. On binden sadece bin tanesi Suriyeli geri kalan Afgan. Afganlar bir evde yirmi, otuz kişi kalıyorlar. Afganlar Suriyelilerden daha fazla. Bir şey olunca Suriyeliler yaptı diyorlar. Sınırdan geçtikten sonra Yunanistan üzerinden başka bir ülkeye geçmek istiyoruz" dedi.

Geceyi çimlerin üzerinde geçiren mültecilere ise bazı vatandaşların simit ve ayran getirdikleri görüldü.

(İHA)

Fatih'te bekleyen mülteciler geceyi çimlerin üzerinde geçirdi

Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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