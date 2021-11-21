FATİH'TE BELARUS-POLONYA SINIRINDA YAŞANAN MÜLTECİ KRİZİ PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika

FATİH'te sendikalar ve sivil toplum örgütleri Belarus- Polonya sınırında yaşanan mülteci kriziyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada sınırların mültecilere açılması talep edildi.

Fatih'te bir araya gelen İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası (EĞİTİM İLKE-SEN), Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD), İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK İLKE-SEN) üyeleri Belarus-Polonya sınırında yaşanan mülteci krizine dair basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması için bir araya gelen bir grup, pankart açıp slogan attı. Açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi Melike Belkıs Örs okudu.

KİMSE ÜLKESİNİ KEYFİNDEN TERK ETMEZ

Basın açıklamasını okuyan Melike Belkıs Örs, Göç yollarında can veriyor mülteciler. Deniz ve ırmaklarda boğuluyor, soğuklarda donuyor, umutları tel örgülere takılıyor. Daha çok Avrupa'ya yönelen göçün önüne sahil güvenlik gemileri, askerler, polisler, tel örgüler, utanmaz hükümetler ve ırkçılar çıkarılıyor. Savaş, ölüm ve yoksulluktan kaçıp yollara düşen insanların üzerine köpekler sürülüyor, su ve gaz sıkılıyor, kışın ayazında aç-sefil bırakılıp ölüme terk ediliyor. Bu utanç dün Ege'de, Meriç'te Türkiye- Yunanistan sınırında; Akdeniz'de İtalya- Libya açıklarındayken bugün Belarus-Polonya sınırında, Avrupa'nın doğusunda yaşandı. İnsanlar kadın-erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk soğuğun, açlığın insafına ve ölüme terk edildi. Yarın kim bilir başlarına neler gelecek. Devletler yangına çevirdikleri dünyayı görmeden mültecileri adeta rehine olarak kullanıyorlar. Mülteciler rehine değildir. Kimse ülkesini keyfinden terk etmez. Tekrar sesleniyoruz. Yeryüzü Allah'ındır; doğu da, batı da O'nundur. Mültecilere yasaklanamaz. Sınırları açın. Sahte ve geçici çözümleri kabul etmiyoruz dedi.