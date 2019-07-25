Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü
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Fatih'te çıkan kavgada bıçaklanan Cezayir uyruklu kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 07:33 Kaynak: AA
Fatih'te çıkan kavgada bıçaklanan Cezayir
uyruklu kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin
Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokak'ta Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar (32) ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu iki kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Aouchar bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aouchar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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