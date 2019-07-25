Son Dakika Haberleri: Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü
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Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Fatih'te çıkan kavgada bıçaklanan Cezayir uyruklu kişi öldü.

Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Fatih'te çıkan kavgada bıçaklanan Cezayir uyruklu kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokak'ta Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar (32) ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu iki kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Aouchar bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aouchar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 07:33 Kaynak: AA
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