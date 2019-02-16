Fatih'te Bina Çöktü
59 dakika önce
Fatih'te boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.
Fatih
'te boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:39 Kaynak: AA
İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı
Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı
İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü
Fuhuştan Gözaltına Alınan 2 Kişide Hıv Virüsü Tespit Edildi