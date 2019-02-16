Son Dakika Haberleri: Fatih'te Bina Çöktü

Fatih'te Bina Çöktü

59 dakika önce

Fatih'te boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.

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Fatih'te boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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