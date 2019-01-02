Fatih'te Bina Çöktü: 2 Ölü
1 saat önce
Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkarıldı.
Fatih
'te yangının ardından çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Fatih'te bugün sabaha karşı çıkan yangında 3 bina hasar görmüş ve belediye ekipleri hasar gören binaları yıkmak için çalışma başlatmıştı. Yıkım çalışmalarından hemen önce bazı vatandaşlar binaya girmiş ve binanın bir kısmının çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ramazan Uysal
ve 18 yaşındaki Emircan Tunç'un cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, ekipler enkaz temizleme çalışmalarına başladı.
(Vedat Bayraktar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu