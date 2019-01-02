Son Dakika Haberleri: Fatih'te Bina Çöktü: 2 Ölü

Fatih'te Bina Çöktü: 2 Ölü

1 saat önce

Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkarıldı.

Fatih'te yangının ardından çöken binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Fatih'te bugün sabaha karşı çıkan yangında 3 bina hasar görmüş ve belediye ekipleri hasar gören binaları yıkmak için çalışma başlatmıştı. Yıkım çalışmalarından hemen önce bazı vatandaşlar binaya girmiş ve binanın bir kısmının çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ramazan Uysal ve 18 yaşındaki Emircan Tunç'un cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, ekipler enkaz temizleme çalışmalarına başladı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Fatih, Güncel
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