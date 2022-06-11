Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta, apart daire olarak kullanılan altı katlı binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı da sardı.

Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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