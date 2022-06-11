Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü

11.06.2022 08:44
Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te binanın beşinci katında çıkan ve çatıyı da saran yangın söndürüldü.

İstanbul Fatih'te binanın beşinci katında çıkan ve çatıyı da saran yangın söndürüldü.

Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta, apart daire olarak kullanılan altı katlı binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı da sardı.

Apart dairelerde kalanlar binayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, binada hasar oluşturdu.

Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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