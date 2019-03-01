Son Dakika Haberleri: Fatih'te Binada Yangın: 1 Ölü

Fatih'te Binada Yangın: 1 Ölü

51 dakika önce

Fatih'te dört katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te Binada Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Fatih'te dört katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, duman tahliyesi yaptı. Ekipler, içeride kalan yaşlı bir erkeği çıkardı. Sağlık ekipleri, içeriden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:27 Kaynak: AA

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