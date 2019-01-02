Son Dakika Haberleri: Fatih'te Binalar Alevlere Teslim Oldu

Fatih'te Binalar Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Fatih'te binalar alevlere teslim olduİSTANBUL - Fatih'te henüz bilinmeyen bir nedenle metruk binada çıkan yangın yandaki binalara sıçradı.

Fatih'te binalar alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Fatih'te henüz bilinmeyen bir nedenle metruk binada çıkan yangın yandaki binalara sıçradı. Çevredeki binalar boşaltılırken, binalar alevler içinde kaldı, evler küle döndü.
Yangın, Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokaktaki 3 katlı metruk meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ahşap metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sararken alevler yan binalara da sıçradı. İki bina tamamen yanarken, bir binanın üç ve dördüncü katı yandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangının çıktığı binanın büyük bölümü yangın nedeniyle yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edilirken mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, bazı vatandaşlar panik yaşayarak, alevlerin söndürülmesi için itfaiyeye seslenerek çığlık attı. Yan binada kalan bir vatandaş ise kurtarılmayı beklerken, panik içinde balkonda sağa sola hareket etti.
Bir saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:54 Kaynak: İHA

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
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