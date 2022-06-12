Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

12.06.2022 02:50
Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te beş katlı binanın çatısında çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih'te beş katlı binanın çatısında çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'taki beş katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü GAZİANTEP - Bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi GAZİANTEP - Bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 02:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement