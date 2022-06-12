Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'taki beş katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.