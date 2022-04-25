Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı - Son Dakika
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Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı

25.04.2022 12:48
Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı

Fatih'te 1. kattaki apartman dairesine klima motorunun üzerine basarak çıkan 2 hırsız aynı evde kalan 3 arkadaşın cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı.

Fatih'te 1. kattaki apartman dairesine klima motorunun üzerine basarak çıkan 2 hırsız aynı evde kalan 3 arkadaşın cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı. Apartmana tırmanan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan Pazar 06.00'da Fatih Aksaray Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden hırsızlık yapmak için adresleri keşif eden hırsızlar bir apartmanın 1'inci katına girmek istedi. Eve giren hırsız 3 arkadaşın cep telefonlarını alarak kaçtı. Evde cep telefonlarının olmadığını fark eden gençler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızdan birinin eğildiği diğerinin de sırtına basıp klima motorunun üzerinden kata girdikleri görülüyor.

"Önce bizim apartmana girmek istiyorlar"

Olayın yaşandığı karşı bina sakini Halil Kara, "Biz onu kameradan gördük. Kamera açıkken inerken ve çıkarken gördük. İlk önce bizim apartmana girmek istiyorlar, giremediklerin de oraya geçiyorlar camlar açık olduğundan. Gençlerin eşyalarını alıp, parasını, telefonlarını alıp kaçıyorlar. Komşum tanıyorum. Her gün beraber balkonda veyahut camdan cama selamlaşıyoruz" dedi.

"Benim evime de girdiler

Daha önceden hırsızların kendi evine de girdiğini söyleyen Halil Kara, "Bunların tamamen temizlenmesini istiyoruz. Mahallemizde her hafta bir kişi soyuluyor, kaç kişinin evine giriliyor. Bunların öneminin alınmasını istiyoruz. Tabi bundan 11-12 sene önce benim evime de girdiler. Bana da 100 bin TL'ye yakın zarar verdiler hırsızlar" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde iki hırsızdan birinin eğildiği diğerinin de sırtına basıp klima motorunun üzerinden kata girdikleri görülüyor. Kata giren hırsızlar cep telefonlarını 4 dakikada çalıp kayıplara karışıyor.

Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı
Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı
Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı

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Aksaray, Nisan, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te binaya giren hırsız cep telefonlarını çalarak kaçtı - Son Dakika
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