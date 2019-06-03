Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçreli gazeteci yaralandı
1 saat önce
Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçre uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss (55) yaralandı.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:21 Kaynak: AA
'te bir aracın çarptığı İsviçre
uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss (55) yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs günü Çemberlitaş'ta, kadın sürücünün kullandığı araç, İsviçreli gazeteci Kernweiss'a çarptı. Yaralanan Kernweiss, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kernweiss'in başvurusu üzerine konuyla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.
Gazeteci Kernweiss'e çarpan sürücü polis merkezine başvurdu. İfadesi alınan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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