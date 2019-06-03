Son Dakika Haberleri: Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçreli gazeteci yaralandı
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Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçreli gazeteci yaralandı

1 saat önce

Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçre uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss (55) yaralandı.

Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçreli gazeteci yaralandı, System.String[]
Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçre uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss (55) yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs günü Çemberlitaş'ta, kadın sürücünün kullandığı araç, İsviçreli gazeteci Kernweiss'a çarptı. Yaralanan Kernweiss, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kernweiss'in başvurusu üzerine konuyla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.
Gazeteci Kernweiss'e çarpan sürücü polis merkezine başvurdu. İfadesi alınan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:21 Kaynak: AA
İsviçre, Fatih, Güncel
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