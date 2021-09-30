Son dakika haber! Fatih'te bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gelişmesine göre Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Gaye Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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