Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Gaye Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Fatih'te bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika