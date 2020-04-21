Fatih'te bir binada çökme meydana geldi - Son Dakika

Fatih'te bir binada çökme meydana geldi

İçeride temizlik yapan belediye görevlileri çıkartıldı

İSTANBUL - Fatih'te belediye ekiplerinin temizlemek için girdiği bir metruk binada çökme meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken maske ve eldiven kullanımına dikkat etmeyen bir meraklı vatandaşlar cep telefonuyla canlı yayın yaptı.

Olay Şehsuvarbey Mahalle Neviye sokakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye görevlilerin temizlik için girdiği metruk binanın zemin kat tavanında bir anda çökme meydana geldi. İkinci katta bulunan belediye görevlileri binadan çıkmakta zorluk yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri belediye çalışanlarını tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken binanın çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

Olay anını anlatan mahalle esnafı Nuri Akgün, "Belediye görevlileri temizlemek için ikinci kata çıktı. Zemin göçünce aşağı inemedi. İnemeyince itfaiyeyi çağırdılar. Yaralı yok" diye konuştu.