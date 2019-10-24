Fatih'te bir binanın alev alev yandığı anlar kamerada

Fatih'te bulunan bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Alevlere teslim olan bina sakinleri kendilerini son anda dışarı attı. Yangında şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay, geçtiğimiz günler de Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir binada bulunan dairede çıkan yanın kısa sürede tüm binayı sardı. Durumu gören bina sakinleri hemen dışarı çıkıp, itfaiye,sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sokakta bulunan vatandaşlar binada bir kişinin olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı. Ekipler yarım saatin ardından yangını kontrol altına alırken, bina içerisinde inceleme yaptı. Yaşanan bu korku dolu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)