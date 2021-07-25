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Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

25.07.2021 17:55
Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Fatih'te, bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan dolayı en üst katta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Fatih'te, bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan dolayı en üst katta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hoca Paşa Mahallesi Serdar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın en üst katında dumandan dolayı mahsur kalan 2 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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