Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te, bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan dolayı en üst katta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hoca Paşa Mahallesi Serdar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın en üst katında dumandan dolayı mahsur kalan 2 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.