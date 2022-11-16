İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı

16.11.2022 23:59

İstanbul Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz altyapı çalışması esnasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken, olayda yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te korku dolu anlar yaşandı. Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta İGDAŞ ekipleri tarafından yürütülen doğal gaz altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama oldu.

10 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, binanın giriş ve birinci katına sıçradı. Olayda, işçiler ve o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olmak üzere 10 kişi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluştu.

BELEDİYE BAŞKANI DA MAHALLEYE GELDİ

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı Fatih'te yaşanan doğalgaz patlamasında yaralı sayısı 10'a yükseldi Fatih'te yaşanan doğalgaz patlamasında yaralı sayısı 10'a yükseldi

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Beklenen oldu! Wanda Nara, Mauro Icardi ile resmen boşandıklarını açıkladı
00:08 "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusuna İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt: Ula size ne?
23:47 Messi ve Di Maria'dan şov! Arjantin, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gol yağdırdı
23:27 İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı
22:58 TFF Başkanı Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konuştu
22:49 İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in kafa karıştıran paylaşımını canlı yayında yorumladı
22:44 Vedat Milor'dan 6'lı masaya gönderme: Biraz daha kafa yorarlarsa Ekmeleddin Bey'den de az alacak birini bulabilirler
22:44 İmamoğlu, "Bugün İstanbul'da seçim olursa ne olur?" sorusunu yanıtladı: Daha büyük bir farkla kazanırız, yüzde 60'ın da üzerine koyarız
21:59 Denizli'de 3.2 şiddetinde yaşanan deprem öncesi çıkan gürültü korku yarattı
21:34 Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 00:29:21. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement