İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı

İstanbul Fatih'te korku dolu anlar yaşandı. Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta İGDAŞ ekipleri tarafından yürütülen doğal gaz altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama oldu.

10 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, binanın giriş ve birinci katına sıçradı. Olayda, işçiler ve o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olmak üzere 10 kişi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluştu.

BELEDİYE BAŞKANI DA MAHALLEYE GELDİ

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.