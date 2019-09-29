Son Dakika Haberleri: Fatih'te bir binanın giriş katında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fatih'te bir binanın giriş katında yangın çıktı.

1 saat önce

Fatih'te bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Fatih'te bir binanın giriş katında yangın çıktı., System.String[]

Fatih'te bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
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