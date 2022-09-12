Bu arada, yangında dumandan etkilenen bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak'taki 4 katlı iş hanının son katında çanta imalatı yapılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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