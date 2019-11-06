Son Dakika Haberleri: FATİH'TE BİR EVDE 4 CESET BULUNDU (1)
Son Dakika Güncel FATİH'TE BİR EVDE 4 CESET BULUNDU (1)

FATİH'TE BİR EVDE 4 CESET BULUNDU (1)

6 saat önce

Ozan URAL / İSTANBUL DHAFatih'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu.

FATİH'TE BİR EVDE 4 CESET BULUNDU (1), System.String[]

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Fatih'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu.  Olay Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri evde ilk incelemede C.Y., Y.Y., K.Y. ve O.Y. adlarında ikisi erkek ikisi kadın 4 ceset bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar


Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
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