Son Dakika Haberleri: FATİH'TE BİR EVDE 4 KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)
Son Dakika Güncel FATİH'TE BİR EVDE 4 KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

FATİH'TE BİR EVDE 4 KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAFatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.

FATİH'TE BİR EVDE 4 KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER), System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.

Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

İÇERİ GİREN EKİPLER 4 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu.  İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAPIYA NOT BIRAKILMIŞ"

Olay yerinde yaşananları anlatan görgü tanığı, "Olay birinci katta meydana geliyor. 4 kişi evde ölü bulunuyor. Akrabaları ulaşamayınca polisi arıyorlar. Polis geliyor bakıyorlar hepsi ölmüş. Kapıda da siyanür var girmeyin yazmışlar" dedi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Kapıda her hangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin kimyasal bir ilaçla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedenleri yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü dökümü:

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-Olayın meydana geldiği bina

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röp

-Cenazelerin çıkarılışı

-Dairenin dışarıdan görüntüsü

-Dairede polislerin inceleme yapması

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
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