Son Dakika Haberleri: Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

6 saat önce

Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 4 kişinin cesedine ulaştı.

Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 4 kişinin cesedine ulaştı. Evdeki yoğun koku üzerine olay yerine AFAD KBRN ekipleri sevk edilirken, polisin incelemeleri sürüyor.


Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, evde C.Y., Y.Y., K.Y. ve O.Y. adlı 2 kadın, 2 erkek şahsın cesetlerine ulaştı. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler maske yardımıyla eve girerek cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 07:06:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]