Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi - Son Dakika
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Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi

01.09.2022 09:18

Fatih'te bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş arasında çıkan kavga sonucu İlhan Ö. kardeşi tarafından öldürüldü.

Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi

Cinayeti işleyen kardeş arkadaşının ihbarı sonrası polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL Fatih'te bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş arasında çıkan kavga sonucu İlhan Ö. kardeşi tarafından öldürüldü. Abisini öldüren şahıs, olayı haber verdiği arkadaşının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş aynı evde yaşıyorlardı. Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. Abisini döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

Cinayet arkadaşın ihbarıyla ortaya çıktı

Olayı öğrenen kardeşin arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde abi İlhan Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken abi İlhan Ö.'nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi - Son Dakika
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