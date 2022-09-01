FATİH'TE ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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FATİH'TE ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

01.09.2022 11:23
FATİH'TE ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

FATİH'te bir hafta önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı gerekçesiyle birbirlerini suçlayan iki kardeş arasında çıkan kavgada İrfan Özbakırcı(52), ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) döverek öldürdü.

FATİH'te bir hafta önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı gerekçesiyle birbirlerini suçlayan iki kardeş arasında çıkan kavgada İrfan Özbakırcı(52), ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) döverek öldürdü.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki kardeş arasında yaşanan kavga cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, kardeşler bir hafta önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı konusunda tartışmaya başladı. Aynı evde yaşayan İrfan ve İlhan Özbakırcı kardeşler, annelerinin ölümüyle ilgili birbirlerini suçladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İrfan Özbakırcı ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı döverek öldürdü. Arkadaşını arayan İrfan Özbakırcı, cinayeti itiraf etti. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede İlhan Özbakırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri İrfan Özbakırcı'yı gözaltına alınırken, cinayetle ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle esnafı Ömer Bilbay, "Ağabeyi kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Kimseye bir zararları yoktu. Kendi aralarında çıkan tartışma sonucunda, kardeşini öldürdüğünü öğrendik. Ancak herhangi bir kavga sesi duymadık" dedi.

Görüntü dökümü-------------------------Olay yerindeki cep telefonunun görüntüsü-Olay yerinden detay görüntüler-Evin dışından görüntüler-Muhabir Anons (Ahmet YEŞİLMEN)-Mahalle esnafı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Kocamustafapaşa, kavga, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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