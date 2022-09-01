Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü

Fatih'in Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki kardeş arasında yaşanan kavga cinayetle sonuçlandı. Kardeşler bir hafta önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı konusunda tartışmaya başladı. Aynı evde yaşayan İrfan ve İlhan Özbakırcı kardeşler, annelerinin ölümüyle ilgili birbirlerini suçladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İrfan Özbakırcı ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı döverek öldürdü.

CİNAYETİ ARKADAŞINA ANLATTI

Arkadaşını arayan İrfan Özbakırcı, cinayeti itiraf etti. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede İlhan Özbakırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri İrfan Özbakırcı'yı gözaltına alınırken, cinayetle ilgili inceleme başlatıldı.

"KİMSEYE BİR ZARARLARI YOKTU"

Mahalle esnafı Ömer Bilbay, "Ağabeyi kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Kimseye bir zararları yoktu. Kendi aralarında çıkan tartışma sonucunda, kardeşini öldürdüğünü öğrendik. Ancak herhangi bir kavga sesi duymadık" dedi.