Son Dakika Haberleri: Fatih'te Bir Hastanenin Eczanesinden Tıbbi Malzemeleri Böyle Çaldılar

Fatih'te Bir Hastanenin Eczanesinden Tıbbi Malzemeleri Böyle Çaldılar

48 dakika önce

Fatih'te bir hastanenin eczanesinden tıbbi malzemeleri böyle çaldılar Geniş çaplı operasyona yakalanan 6 şahıs tutuklandıİSTANBUL - Bir üniversite hastanesinden ilaç ve tıbbi malzeme çalarak bunları tıbbi ürün satan işyerine satan, aralarında hastanede görevli 2 kişinin de bulunduğu 6...

Fatih'te bir hastanenin eczanesinden tıbbi malzemeleri böyle çaldılar
Geniş çaplı operasyona yakalanan 6 şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Bir üniversite hastanesinden ilaç ve tıbbi malzeme çalarak bunları tıbbi ürün satan işyerine satan, aralarında hastanede görevli 2 kişinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların tıbbı malzemelrei akıl almaz yöntemlerle hastaneden çıkardığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık'ta ilçede bulunan bir üniversite hastanesinin eczane bölümünden farklı tarihlerde iki araçla ilaç ve tıbbi malzeme hırsızlığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarda geçen araçlardan birinin hastane otoparkında çalışır şekilde beklediği tespit edildi. Bir kişinin araçtan aldığı boş çantayla içeri girdiği, dolu çantayla çıkarak araca yerleştirdiği, daha sonra aracı başka bir kişiye teslim ettiği saptandı.
Aracı devralan kişinin de başka bir kişiyi araca aldığı belirlendi. Ekipler harekete geçerek aracı durdurdu. Araç içindeki S.C ve H.D gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sırt çantası içerisinde 12 şişe anestezide kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi.Ardından ihbarda geçen ikinci araç da takip altına alındı. Bir kişinin bindiği aracın bir süre ilerledikten sonra durduğu ve araca başka bir kişinin geldiği belirlendi. Harekete geçen polis, sürücü K.K ve yanına gelen M.K'yı gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramalarda 31 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. K.K'nın tıbbi ürünleri Şehremini Mahallesi'nde tıbbi ürünler satan amcası A.K'ya götürdüğü saptandı. A.K'nın işyerine yapılan baskında farklı markalara ait tıbbi malzeme ele geçirildi. A.K da gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.B, Ç.K, S.C, K.K, M.K. A.K. emniyette yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.D adli kontrol kararıyla serbest kaldı.Öte yandan hastaneden hırsızlık kamelarca saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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