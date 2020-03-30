Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

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Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü
14 dakika önce
Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mimar Hayrettin Mahallesi Yahya Paşa Sokak'taki 3 katlı iş hanının çatı katında bulunan bekçi kulübesinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndüren ekipler, kulübede bekçi Aslan Barak'ın (63) cesedini buldu.
Bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Barak'ın cesedi otopsi için İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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