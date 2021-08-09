Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mahmutpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısındaki klima aksamında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken dumandan etkilenen esnafa sağlık ekipleri müdahele etti.

İş yeri sahibi Haşim Kantele ise yangına ilişkin, "Önce bir patlama oldu sonra baktık ki yangın bayağı bir büyüdü. Buradaki esnaf sağolsun hemen yangın tüpleriyle geldiler. Sonrasında itfaiye geldi ve söndürüldü." ifadelerini kullandı.