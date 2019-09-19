Son Dakika Haberleri: Fatih'te bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı, polis ekiplerini alarma geçirdi
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Fatih'te bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı, polis ekiplerini alarma geçirdi

3 dakika önce

Fatih Tarihi Kapalıçarşı'da 155'i arayarak bomba olduğunu söyleyen bir kişi, polisi alarma geçirdi.

Fatih'te bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı, polis ekiplerini alarma geçirdi, System.String[]

Fatih Tarihi Kapalıçarşı'da 155'i arayarak bomba olduğunu söyleyen bir kişi, polisi alarma geçirdi. İhbarı veren şahsı, kurusıkı tabanca, bir kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimleri yazılı 8 tane kefenle yakalayan ekipler, şahsın kısa sürede 155'i arayarak 2 bin çağrıda bulunduğunu tespit etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 155'i arayarak tarihi çarşıda bomba olduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, hızlı bir şekilde Kapalıçarşı'ya gelerek araştırmalara başladı. Kapalıçarşı'da çalışmalarını sürdüren ekip, olayın asılsız olduğunu tespit edince, ihbarı veren şahsa ulaştı.

8 TANE KEFEN HAZIRLADI, HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİLERİN İSMİNİ YAZDI

Şahıs üzerinde arama yapan ekipler, kurusıkı tabanca, bir tane kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimlerinin yazıldığı 8 tane kefen ele geçirdi. Şahıs, husumetli olduğu kişilerin kefenlerini hazırlayıp üzerine isim yazarak, hepsini öldüreceğini belirtti. Bir poşetin içine koyduğu kefenlerin üzerine kalemle, öldüreceği kişilerin isimlerini yazdı.

155'E KISA SÜREDE 2 BİN ÇAĞRI

Kapalıçarşı'da birkaç esnafla sorunu olduğunu tespit eden ekipler, şahsı konuşturarak ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. Emniyet kayıtlarında yapılan incelemelerde ihbarı veren şahsın kısa sürede 155'e 2 bin çağrı yapıp kapattığı belirlendi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler tedbir amaçlı Kapalıçarşı içerisinde uzman ekiplerle arama yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

(İHA)

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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