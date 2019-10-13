Fatih'te bir kişi 'beni öldürecekler' diyerek kendini lokantaya ve markete kitledi

Özel harekat ekipleri tarafından dışarı çıkarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Fatih'te elinde cam parçası bulunan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs 'beni öldürecekler' diyerek önce lokantaya sonra da bir markete kendini kitledi. Özel harekat ekipleri tarafından dışarı çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, iddiaya göre, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya girdi. Lokanta çalışanları tarafında yarım saat sonra güçlükle çıkarılan şahıs daha sonra 'beni öldürecekler' diyerek yandaki bir markete girerek kendini tuvalete kitledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra polis ekipleri şahsa biber gazıyla müdahale etti. Daha sonrasında özel harekat ekipleri tuvaletin kapısını kırarak akli dengesi yerinde olmayan şahsı ekip aracına götürdü. Polis ekiplerine zorluk çıkartan şahıs için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahıs Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezine sevk edildi.



"Beni öldürecekler' dedi"

Kasım Ergöz, "Kaçarken içeriye girdi. Beni öldürecekler, kesecekler dedi. Dışarı baktım biri mi kovalıyor diye. Meğer akli dengesi yerinde değilmiş. Burayı dağıttı, zor bela dışarı attık. Elinde bir cam parçası vardı. Onu da hiç fark etmedim, daha sonra fark ettim. Buradan çıktı markete girdi. Buraya da zarar verdi, duvardaki resimleri kırdı. Yarım saat içeride kaldı. Markette de lavaboya girdi, 'çıkmıyorum, beni öldürecekler. Burası benim' demiş. En sonunda emniyet güçleri geldi' ifadelerini kullandı.