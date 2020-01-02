Fatih'te bir kişi kaldırımda donarak öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te bir kişi kaldırımda donarak öldü - Son Dakika

Fatih'te bir kişi kaldırımda donarak öldü

6 saat önce

Fatih'te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak öldü.

Fatih'te bir kişi kaldırımda donarak öldü, System.String[]

Fatih'te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak öldü. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerinde merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk incelemede kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Fatih Emin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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