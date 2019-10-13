Son Dakika Haberleri: Fatih'te bir kişi kendisini marketin tuvaletine kilitledi
Son Dakika Güncel Fatih'te bir kişi kendisini marketin tuvaletine kilitledi

Fatih'te bir kişi kendisini marketin tuvaletine kilitledi

28 dakika önce

Fatih'te, elinde cam parçasıyla kendisini marketin tuvaletine kilitleyen kişiye polis müdahale etti.

Fatih'te, elinde cam parçasıyla kendisini marketin tuvaletine kilitleyen kişiye polis müdahale etti.

Alınan bilgiye, Aksaray'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya, oradan çıkarak bir markete girdi.

"Beni öldürecekler." iddiasında bulunan kişi, kendisini marketin tuvaletine kilitledi.

Market çalışanlarının ikna edemediği vatandaş için polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler de iknada yetersiz kalınca, markete özel harekat polisleri çağrıldı.

Özel harekatçılar, kapıyı kırarak içeri girip, vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Fatih'te bir kişi kendisini marketin tuvaletine kilitledi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:49 Kaynak: AA
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