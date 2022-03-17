Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1) - Son Dakika
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Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

17.03.2022 12:31
Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

FATİH'te bir kişi tramvayın altında kaldı.

FATİH'te bir kişi tramvayın altında kaldı. Kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

Fatih Pazartekke Tramvay istasyonu yakında bir kişi tramvayın altında kaldı. Kişinin intihar girişimde bulunduğu iddia edilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)
Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)
Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)
Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)
YORUMLAR
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Bağcılar, Tramvay, İntihar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1) - Son Dakika
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