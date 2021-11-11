FATİH'TE BİR KİŞİ ÜSTGEÇİTTEN YOLA DÜŞTÜ - Son Dakika

FATİH'TE BİR KİŞİ ÜSTGEÇİTTEN YOLA DÜŞTÜ

FATİH'TE BİR KİŞİ ÜSTGEÇİTTEN YOLA DÜŞTÜÖmer ÇETİNASLAN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü.

FATİH'TE BİR KİŞİ ÜSTGEÇİTTEN YOLA DÜŞTÜ Ömer ÇETİNASLAN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında, Haşim İşcan Geçidi'nde meydana geldi. Yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol üzerine düşen kişiye hiçbir aracın çarpmaması ise dikkat çekti. Öte yandan kişinin düştükten sonra yol üzerinde yaralı halde yattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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