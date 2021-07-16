Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Fatih'te bir kişiyi darbederek içinde para olduğu belirtilen çantayı gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Fatih'te bir kişiyi darbederek içinde para olduğu belirtilen çantayı gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Alınan bilgiye göre, Aksaray'da elinde çantasıyla yürüyen kişinin önünü kesen 3 şüpheli, darbettiği kişinin direnerek çantayı vermemesi üzerine kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 zanlının kimliğini belirledi. Ekiplerin zanlıların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin mağduru takip ettikten sona saldırıp darbetmeleri ve çantayı alamayınca kaçma anları yer alıyor.

Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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