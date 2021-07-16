Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Fatih'te bir kişiyi darbederek içinde para olduğu belirtilen çantayı gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Aksaray'da elinde çantasıyla yürüyen kişinin önünü kesen 3 şüpheli, darbettiği kişinin direnerek çantayı vermemesi üzerine kaçtı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 zanlının kimliğini belirledi.
Ekiplerin zanlıların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin mağduru takip ettikten sona saldırıp darbetmeleri ve çantayı alamayınca kaçma anları yer alıyor.
Kaynak: AA
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