Fatih'te bir kişiyi silahla yaralayıp aracını gasp eden şahıslar yakalandı

Fatih'te bir kişiyi silahla yaralayıp, telefonunu ve aracını gasp edip, karşılığında 20 bin TL isteyen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıstan biri serbest bırakılırken, diğer 2'si tutuklandı.



Fatih'te 7 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Zafer Ö. isimli şahıs silahla yaralanıp cep telefonu ve aracı gasp edildi. Zafer Ö. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şahıslar araç karşılığında 20 bin TL istedi. Bunun üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Zafer Ö. isimli şahsın tedavi gördüğü hastaneye 20 bin TL'yi almaya gelen Hacı Y.(49) ve Uğur A. (34) şahıslar aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Orhan K. (40) isimli şahıs 8 Ağustos günü 00: 33 sıralarında gasp edilen araçla birlikte Cerrahpaşa Mahallesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca Fatih Küçükpazar'da boş bir arazide ele geçildi.



2 şahıs tutuklandı



Emniyette işlemleri biten şahıslar adli makamlara sevk edildi. Uğur A. isimli şahıs serbest bırakılırken, Orhan K. ve Hacı Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL