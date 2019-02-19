Son Dakika Haberleri: Fatih'te Bir Mağazadan Mont ve Telefon Çalan Hırsız Kamerada

Fatih'te Bir Mağazadan Mont ve Telefon Çalan Hırsız Kamerada

22 dakika önce

Fatih'te bir mağazadan mont ve cep telefonu çalan hırsız "Gece Kartalları" tarafından yakalandı.

Fatih'te Bir Mağazadan Mont ve Telefon Çalan Hırsız Kamerada, System.String[]
Fatih'te bir mağazadan mont ve cep telefonu çalan hırsız "Gece Kartalları" tarafından yakalandı. Savcılık tarafından serbest bırakılan şüphelinin, hırsızlık yaparkenki rahat tavırları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 12 Şubat günü Fatih İskederpaşa Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında mağazaya müşteri kılığında giren kişi önce etrafı kolaçan edip dükkandan bir şey almadan çıktı. Daha sonra dükkana yeniden gelen hırsız, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği 1 adet montu ve 1 adet cep telefonunu alarak dükkandan çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan "Gece Kartalları" olarak bilenen çarşı ve mahalle bekçileri olayla ilgili çalışma başlatarak kamera kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarından eşgali tespit edilen Irak uyruklu R.S.H. (29) isimli şüpheli şahıs 13 şubat saat 03.00 sıralarında aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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