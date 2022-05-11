Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

11.05.2022 09:46

İstanbul Fatih'te marketteki kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki paraları aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih'te marketteki kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki paraları aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi'ndeki bir markette kasiyer olarak çalışan S.C'nin, 3 Mayıs'ta sabah saatlerinde bir şüphelinin kendisini bıçakla tehdit ederek kasadaki 30 bin lirayı zorla aldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizlemeye çalışan bir kişinin, kasiyeri tehdit edip paraların bulunduğu poşeti alarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, eşkali ve kimliğini tespit ettikleri gasp olayının şüphelisi Veysel G'yi (34) gözaltına aldı.

Şüphelinin, 2020'de Konya'da iki ayrı markette benzer şekilde gerçekleşen gasp olaylarının da faili olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı
Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı
Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı
Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Çekilişle telefon kazandığını zanneden genç, 30 bin lirasından oldu Çekilişle telefon kazandığını zanneden genç, 30 bin lirasından oldu 'POLİSİZ' YALANIYLA PARA VE CEP TELEFONU GASBEDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI 'POLİSİZ' YALANIYLA PARA VE CEP TELEFONU GASBEDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı"
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:09:49. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement