Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Fatih'te marketteki kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki paraları aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi'ndeki bir markette kasiyer olarak çalışan S.C'nin, 3 Mayıs'ta sabah saatlerinde bir şüphelinin kendisini bıçakla tehdit ederek kasadaki 30 bin lirayı zorla aldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizlemeye çalışan bir kişinin, kasiyeri tehdit edip paraların bulunduğu poşeti alarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, eşkali ve kimliğini tespit ettikleri gasp olayının şüphelisi Veysel G'yi (34) gözaltına aldı.

Şüphelinin, 2020'de Konya'da iki ayrı markette benzer şekilde gerçekleşen gasp olaylarının da faili olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.