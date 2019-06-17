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Fatih'te bir otelde silahlı kavga: 2 yaralı

14 dakika önce

Fatih'te bulunan bir otelde iki grup arasında kavga çıktı.

Fatih'te bir otelde silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]
Fatih'te bulunan bir otelde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada iki kişi yaralandı.

Fatih Genç Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üstünde bulunan bir otelde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada grup üyelerinden iki kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Polis, kavga, Fatih, 3. Sayfa
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