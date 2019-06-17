Fatih'te bir otelde silahlı kavga: 2 yaralı
14 dakika önce
Fatih'te bulunan bir otelde iki grup arasında kavga çıktı.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
'te bulunan bir otelde iki grup arasında kavga
çıktı. Silahların çekildiği kavgada iki kişi yaralandı.
Fatih Genç
Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üstünde bulunan bir otelde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada grup üyelerinden iki kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. - İSTANBUL
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