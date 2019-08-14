Son Dakika Haberleri: Fatih'te bir otelde yangın çıktı.
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Fatih'te bir otelde yangın çıktı.

41 dakika önce

Fatih'te bir otelde yangın çıktı.

Fatih'te bir otelde yangın çıktı., System.String[]
Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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