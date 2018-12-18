Fatih'te Bir Petshopta Patlama Meydana Geldi.
43 dakika önce
IHAAW170134-ASA/18-12-2018- Fatih'te bir petshopta patlama meydana geldi.
IHAAW170134-ASA/18-12-2018
- Fatih
'te bir petshopta patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye
ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor 18.12.2018 17: 01: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:07 Kaynak: İHA
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