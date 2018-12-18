Son Dakika Haberleri: Fatih'te Bir Petshopta Patlama Meydana Geldi.

Fatih'te Bir Petshopta Patlama Meydana Geldi.

43 dakika önce

IHAAW170134-ASA/18-12-2018- Fatih'te bir petshopta patlama meydana geldi.

Fatih'te Bir Petshopta Patlama Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW170134-ASA/18-12-2018

- Fatih'te bir petshopta patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor 18.12.2018 17: 01: 34 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:07 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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